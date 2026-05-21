L’artisanat en fête au Parc Jean de Cambiaire les 23 et 24 mai

Ce week-end du 3 et 24 mai 2026, le Parc Jean de Cambiaire du Tampon se transforme en un véritable lieu de rencontre. Venez vous plonger au cœur du savoir-faire local à l'occasion de l'Exposition artisanale. Nous publions ci-dessous le communiqué du Tampon (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cet événement gratuit et ouvert à tous mettra en lumière le talent des artisans de notre région, tout en offrant un cadre festif et chaleureux idéal pour les familles. C'est l'opportunité parfaite pour trouver le cadeau idéal pour la fête des Mères parmi les créations originales de nos artisans. Un espace restauration sera disponible sur place pour régaler les gourmands tout au long de la journée.

Un programme animé pour petits et grands

Au-delà des stands d'exposition, l'événement a été pensé comme un véritable moment de divertissement grâce à des animations gratuites qui rythmeront les deux journées :

- Le rendez-vous des Mascottes : Pour le plus grand bonheur des enfants, les mascottes de l'exposition feront une apparition déjantée toutes les heures. Une occasion parfaite pour immortaliser ce moment en photo !

- L'Atelier Maquillage : Les artistes maquilleurs seront présents pour transformer les enfants en leurs héros ou animaux préférés.

Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 18h.

- L'Atelier Jeux en Bois : Un espace ludique et intergénérationnel pour (re)découvrir le plaisir des jeux d'antan, stimuler l'adresse et partager des éclats de rire en famille.

Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 18h.