L'Entre-Deux se mobilise pour ses riverains

Les équipes de la ville de l'Entre-Deux sont sur le terrain pour permettre à la commune de reprendre son cours depuis ce mardi 16 janvier 2024. De nombreux travaux sont encore à prévoir pour parer aux coupures diverses. Nous vous relayons le communiqué. (photo : la ville de l'Entre-Deux)

Nos équipes étaient à pied d'œuvre dès l'aube ce mardi 16 janvier, afin de permettre à la population de circuler dans notre village, dès la levée de l'alerte rouge.

Nous avons recensé actuellement des coupures d'eau sur le territoire, plus de 1400 foyers sont privés d'électricité et de réseau téléphonique. Nous tiendrons informés la population à travers nos réseaux sociaux et une permanence téléphonique est assurée par nos agents au 0262 39 50 50.

Nous mettons tout en œuvre afin que les Entredeuxiens puissent reprendre le court normal de leurs activités dans de bonnes conditions.

Nous vous remercions de votre patience.