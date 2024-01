L'Étang Saint-Paul va célébrer la journée mondiale des zones humides

Le samedi 3 février 2024, à l'Étang Saint-Paul se tiendra la journée mondiale des zones humides. Pour l'occasion, de nombreuses activités seront mises en place pour cette grande zone humide protégée des Mascareignes. Nous publions le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, initiative portée par le Secrétariat Ramsar et l’association Ramsar France, le Groupement d’intérêt Public de la Réserve Naturelle Nationale Etang de Saint-Paul, propose le samedi 3 février sur toute la journée de nombreuses activités pour découvrir la plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes, ainsi que la seule zone humide d'importance internationale Ramsar de La Réunion.

Cette année, la Journée mondiale des zones humides célèbre la relation que les humains ont entretenue avec les zones humides à travers le temps. Notre interdépendance est à la fois belle et fragile. La campagne 2024 met en lumière l’urgence avec laquelle nous devons agir pour préserver et restaurer ces écosystèmes riches en biodiversité qui sous-tendent le bien-être humain.

Les zones humides font partie des écosystèmes dont le déclin, la perte et la dégradation sont les plus rapides. Les indicateurs des tendances négatives actuelles concernant la biodiversité mondiale et les fonctions des écosystèmes devraient se confirmer sous l’effet de facteurs directs et indirects tels que la croissance démographique rapide, une production et une consommation non viables et le progrès technique connexe, ainsi que les effets néfastes des changements climatiques.

Elles disparaissent trois fois plus vite que les forêts et constituent l'écosystème le plus menacé de la planète. En 50 ans seulement, soit depuis 1970, 35% des zones humides de la planète ont disparu. Les activités humaines qui entraînent la disparition des zones humides comprennent le drainage et le remblaiement pour l'agriculture et la construction, la pollution, la surpêche et la surexploitation des ressources, les espèces envahissantes et les

changements climatiques.

Pour rappeler le rôle essentielle des zones humides, des visites guidées, des ateliers et une exposition seront proposés gratuitement au public le 3 février 2024.