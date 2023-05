La Bretagne va faire la fête au Port

La Bretagne va investir le bas de la rue François de Mahy au Port ce mercredi 17 mai à partir de 18h dans le cadre de l'événement Fest Noz Breizh Kabar. Au programme : concert de musique bretonne et celtique, danses et initiation de danses bretonnes par l’Amicale Bretagne Réunion. Cet événement est proposé par le Kabardock en collaboration avec plusieurs partenaires dont la Ville du Port, l’Amicale Bretagne Réunion et les restaurateurs (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Pour permettre la bonne tenue de cett animation, le stationnement et la circulation des véhicules terrestres à moteur seront interdits, par arrêté municipal comme suit :

- mercredi 16 mai de 18h au 17 mai 2023 à minuit, le stationnement de tous types de véhicules routiers motorisés sera interdit sur la rue François de Mahy, portion comprise entre les rues de Saint-Paul et Evariste de Parny (sauf véhicules de secours et dûment autorisés).

- jeudi 17 mai de 7h00 à minuit, la circulation de tous types de véhicules routiers motorisés sera interdite sur la rue François de Mahy, portion comprise entre les rues de Saint-Paul et Evariste de Parny (sauf véhicules de secours et dûment autorisés).

"Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place." précise la mairie du Port

