La caravane d'accès aux droits du Département vient à votre rencontre

Les caravanes d'accès au droit du Département sillonnent l'île cette semaine pour vous informer, conseiller et aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. Les professionnels vous accueillent de 9 à 12h. (Photo d'illustration : Département de la Réunion)

Les villes concernées sont :

• Tampon

• Le Port

• Salazie

• Petite-Ile

• Saint-Paul

• Saint-Benoît

• Entre-Deux

• Saint-Leu

• Sainte-Rose

• Saint-Pierre

• Saint-Denis

• Sainte-Marie

• Les Avirons

• Sainte-Suzanne

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