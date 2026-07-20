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La caravane d'accès aux droits du Département vient à votre rencontre

  • Publié le 20 juillet 2026 à 09:31
  • Actualisé le 20 juillet 2026 à 11:37
La caravane d'accès aux droits et à l'information du Département sillone l'île

Les caravanes d'accès au droit du Département sillonnent l'île cette semaine pour vous informer, conseiller et aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. Les professionnels vous accueillent de 9 à 12h. (Photo d'illustration : Département de la Réunion)

Les villes concernées sont :

• Tampon
• Le Port
• Salazie
• Petite-Ile
• Saint-Paul
• Saint-Benoît
• Entre-Deux
• Saint-Leu
• Sainte-Rose
• Saint-Pierre
• Saint-Denis
• Sainte-Marie
• Les Avirons
• Sainte-Suzanne

Plus d'information ici

Département, Caravanes d'accès aux droits, Zoom

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