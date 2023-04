La caravane d'accès aux droits sur la routes des Hauts

À compter de ce lundi 17 avril, et jusqu'au 11 mai 2023, la caravane d'accès aux droits et à l'information sillonnera les Hauts de l'île ainsi que les quartiers isolés. Rendez-vous est donné de 9 heures à 14 heures. Nous relayons ci-dessous les informations du Département (Photo : Département)

Mardi 18 avril

Maison France Service des Makes (parking)

Les Makes, Saint-Louis

Mercredi 19 avril



Mairie annexe de Piton Goyaves (parking)Piton Goyaves, Petite-Ile

Jeudi 20 avril



Forum sud-ouest - intervention Das - jardin de la plage à Saint-PierreLe but est d'amener les services publics au plus près des Réunionnais. Des professionnels de différents services du Département, vous apporteront des conseils et des informations.

- Une caravane pour « Aller-vers » -

Dans le cadre du plan de mandature 2021-2028, la Collectivité départementale a souhaité renforcer son engagement au plus près des territoires.

Aussi, les Conseillers départementaux ont érigé en priorité la mise en oeuvre d’actions d’information et d’accompagnement de proximité dans une logique d’« aller vers ».

Il s’agit, outre nos services déconcentrés installés sur les territoires, d’aller à la rencontre des populations les plus éloignées, mais aussi celles vivant dans des situations de précarité ou de détresse ne leur permettant pas de se rendre dans nos locaux.

Grâce à la caravane d’accès aux droits, le Département ambitionne de tisser une relation nouvelle avec les Réunionnais, une relation de confiance, de proximité et d’efficacité afin que chacun puisse trouver les réponses et les outils nécessaires à son épanouissement, à son développement et à son bien-être.