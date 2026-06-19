La CCI Réunion renforce ses liens avec la Nouvelle-Calédonie

À l’occasion de la venue d’une délégation économique calédonienne à La Réunion, la CCI Réunion a eu le plaisir d’accueillir ses homologues et partenaires dans le cadre d’échanges visant à renforcer les coopérations entre les deux territoires. Nous publions ci-dessous le post de la CCI (Photo : CCIR)

Cette convention témoigne d’une volonté commune de développer les échanges économiques, de partager les expertises et de favoriser l’émergence de nouvelles opportunités de coopération entre La Réunion et la Nouvelle-Calédonie.

Les différents temps d’échanges ont également permis de mettre en lumière les complémentarités entre nos territoires, tout en renforçant les liens entre acteurs économiques et institutionnels.

Une démarche qui s’inscrit dans la volonté de la CCI Réunion de favoriser les coopérations entre territoires ultramarins et d’accompagner le développement de partenariats porteurs de valeur pour les entreprises.