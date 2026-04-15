La Cinor organise une table ronde entre jeunes et employeurs avec la mission locale nord

Ce mercredi 15 avril 2026, le siège de la Cinor a accueilli une table ronde dédiée au dialogue approfondi entre des jeunes en recherche d'emploi et des acteurs économiques du territoire Nord. (Photos : Cinor)

Pour la première fois, ce format d'atelier "Table Ronde" a remplacé le traditionnel "job dating". L’objectif n’était pas la conduite d'entretiens rapides, mais de prendre le temps nécessaire pour comprendre la vision de chacun afin de construire un langage commun autour du travail. Co-organisée avec la cellule relation entreprises de la Mission locale nord, cette initiative vis à lever les freins à l’embauche et favoriser une insertion durable.

- L’humain au cœur de la stratégie économique -

Jacques Lowinsky, président de la Cinor, a souligné l'importance de cette démarche : "le développement de l’emploi des jeunes constitue une priorité stratégique pour notre territoire. Pour garantir une économie dynamique, il est impératif d’anticiper les besoins en main-d’œuvre tout en plaçant l’humain au centre de nos dispositifs. Notre ambition est de promouvoir un emploi de qualité, fondé sur un contrat de confiance mutuelle, l’écoute et la bienveillance".

Au-delà de l’échange, cette rencontre a permis d’aborder des axes concrets pour l’employabilité :

• La création d'un réseau direct : chaque jeune a pu établir un contact personnel avec des chefs d'entreprise, intégrant ainsi un réseau professionnel actif.

• La valorisation des "Soft Skills" : un focus particulier a été porté sur les compétences comportementales et le savoir-être, éléments clés des recrutements actuels.

• Des opportunités concrètes : qu’il s’agisse de perspectives de contrats ou d’accès à des parcours de qualification, l’objectif reste l’insertion immédiate ou différée.

- Des partenaires engagés -

L'organisation salue l’implication des 17 jeunes participants accompagnés par la Mission locale nord. La Cinor a également tenu à remercier les entreprises et partenaires présents "pour leur contribution active à cette dynamique territoriale", notamment : le Reflet des Îles, RIA Océan Indien, ABN, Promotion Santé, Crédit Conseil de France, l’OPCO EP et la PJJ.

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