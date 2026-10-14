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La Cinor : un appel à projets pour innover ensemble

  • Publié le 14 octobre 2026 à 12:56
  • Actualisé le 14 octobre 2026 à 12:59
CINOR

La Cinor et le Pôle Universitaire d’Innovation Valiotech lancent la première édition de l’AMI Living Lab "Biodiversité & Numérique". Chercheurs, entreprises, associations… L’objectif : faire émerger des projets collaboratifs associant recherche, numérique et biodiversité, pour développer et tester des solutions concrètes sur notre territoire. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À la clé :

- 10 000 euros pour le projet lauréat

- Un accompagnement personnalisé

- Un appui au prototypage et à l’expérimentation en conditions réelles

Pour candidater, téléchargez le dossier ici.

Date limite de candidature : 30 octobre 2026

Pour plus d'informations et pour le dépôt des candidatures c'est ici : [email protected].

Cinor, Zoom

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