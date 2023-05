La Civis définit sa politique intercommunale du logement

La Civis a organisé une conférence intercommunale du logement ce mardi 9 mai 2023 à la mairie de Saint-Pierre afin d’examiner les défis auxquels sont confrontées ses communes membres en matière de logement, ainsi que des solutions innovantes pour y faire face. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Civis. (Photos : Civis)

La Conférence intercommunale sur le logement (CIL), co-présidée par la Civis et la Sous-préfecture, regroupe l’ensemble des acteurs du logement social : les services de l’Etat, les collectivités territoriales, (communes du périmètre intercommunal, Département et Région), les bailleurs sociaux, les réservataires ainsi que les associations dont le but est d’assurer l’accès au logement des publics les plus démunis.

Par leur expertise et leur réflexion collaborative, tous ont œuvré à répondre aux problématiques liées au logement telles que le déficit de production, l’accession, la typologie souvent inadaptée et ne correspondant pas aux besoins des ménages, l’aspect qualitatif de l’habitat, sa durabilité...

Les débats ayant animé la séance se sont tenus à la suite de la présentation du bilan à mi-parcours du Programme Local de l’Habitat (PLH) et Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne (PILHI) 2019-2025 de la CIVIS. Le Contrat de Mixité Sociale a aussi été mis en avant comme outil de rattrapage de production de logements sociaux par les communes étant toutes soumises à un taux fixé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).

Le diagnostic social des ménages concernés par un relogement sur une opération de démolition/construction dans le cadre du Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) sur le quartier du Gol à Saint-Louis a également été abordé. L’objectif affiché par l’intercommunalité est de mettre en avant une politique ambitieuse du logement, en cohérence avec les enjeux de son territoire.



Lors de la CIL, le bilan à mi-parcours des stratégies développées dans le PLH-PILHI 2019-2025 a démontré des avancées significatives, notamment en matière d’amélioration et d’élargissement de l’offre aux ménages.

- Une dynamique immobilière depuis 2019 -

La Civis décline son action autour de 5 grands axes d’orientations définis dans PLH-(Plan Local de l’Habitat) et dans son PILHI (Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne) :



1. Améliorer et élargir l’offre abordable à destination d’une majorité des ménages

2. Faire face aux besoins résidentiels par une politique foncière au service de l’habitat

3. Résorber l’habitat indigne et réhabiliter le parc privé

4. Accompagner la transition démographique de la Civis par une réponse accrue aux besoins particuliers

5. Animer et piloter la politique locale de l’habitat à l’échelle du bassin de vie



La construction de logements a repris depuis 2019 sur le territoire de la Civis, et le parc social est en progression. Selon l’ARMOS OI, la Civis compte en 2022, 12 987 logements sociaux sur son territoire. Il est important de souligner que 16 % des logements de La Réunion se situe sur le territoire de la Civis, et plus particulièrement sur les deux plus grandes communes à savoir : Saint-Louis et Saint-Pierre.

- Une enveloppe budgétaire conséquente -

Pour conduire une politique affirmée de l’habitat, des subventions à hauteur de 3.045.627,80 € ont été octroyées par la CIVIS au titre de l’année 2022 sur les actions du PLH-PILHI :

• 1.194.000,00 € pour la production de logements sociaux

• 870.000,00 € pour la réhabilitation de logements sociaux

• 300.000,00 € pour la réalisation de logements séniors

• 423.932,00 € d’abondement au FRAFU pour soutenir la diversification de l’offre sur le segment intermédiaire

• 257.695,80 € de soutien à l’Établissement Public Foncier de la Réunion (EPFR) afin de mobiliser du foncier à vocation d’opérations de construction de logements sociaux.