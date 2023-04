Randonnée guidée : direction la Glacière en passant par le Maïdo

Les lundi 4 et mardi 18 avril 2023, l'Office de tourisme intercommunal de l'ouest propose de découvrir la randonnée "La Glacière", guidée et commentée. Au programme, riz sofé, 5h de marche, et déjeuner. Le tarif de cette sortie est fixé à 62€ avec 12 personnes maximum. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'office de tourisme de l'ouest. (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'éclaireur de l'office du tourisme de l'Ouest propose de découvrir sur la Planèze du Grand Bénare un site exceptionnel, La Glacière. À 2500 m d'altitude, les profondes ravines visibles sur le littoral de l'Ouest, se fragmentent en multiples petits bras qui offraient au 19e siècle un véritable petit glacier en saison d'hiver austral. Vous découvrirez l'histoire fascinante de l'exploitation de ce lieu naturel par les hommes.

Vous prendrez, avant votre départ pour le sentier, un bon riz sofé traditionnel et à votre retour de la rando vous attendra un déjeuner créole avec Doudou à la Gargotte du Maïdo. Pour les inscriptions, c'est ici.

Ce que je prévois : sac à dos de 10L, bonnes chaussures de marche, eau, casquette, polaire, crème solaire, en-cas + de la monnaie pour ceux qui veulent acheter des souvenirs de La Réunion, fabriqués par l’association Maido Nou lé la à la Gargotte du Maïdo.

- Distance : 11,6 km

- Dénivelé+ : 467m / Dénivelé - : 467m / Altitude max : 2400m

