La jeunesse dionysienne s'essaye aux épreuves olympiques

Les jeunes dionysiens de différents centres aérés de la SPL OPE ont été accueillis au complexe de Champ Fleuri ce mercredi 25 octobre 2023 pour leur faire découvrir et pratiquer quelques disciplines olympiques. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie. (Photo Saint-Denis)

Ces jeunes ont ainsi pu découvrir et s’initier à plusieurs sports qui font partie des disciplines olympiques et paralympiques et donc se mettre dans la peau des athlètes des différentes nations. Un véritable terrain de jeux et découvertes !

Saint-Denis, Ville Sportive et « Terre de jeux 2024 », sera acteur des JO malgré son éloignement de la métropole - en effet, la Capitale Outre-Mer sera la dernière ville étape d’outre-mer de la flamme de ces Jeux Olympiques 2024.