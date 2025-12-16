La magie de Noël s’invite au centre-ville du Port

Du samedi 20 au mercredi 24 décembre 2025, le centre-ville du Port se transforme en véritable village de Noël pour le plus grand plaisir des petits et des grands. À l’initiative de l’Association des Commerçants du Port (ACP), le public est invité à vivre la magie des fêtes à travers une programmation festive, conviviale et familiale. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

À cette occasion, les magasins seront ouverts tous les jours, avec une ouverture exceptionnelle le dimanche 21 décembre et une grande nocturne jusqu’à 22h le mardi 23 décembre.

- Temps forts au centre-ville du Port -

• Animations pour les enfants

• La calèche du Père Noël du lundi 22 au mercredi 24 décembre

• Présence de personnages Disney

• Lutins et nombreuses surprises pour toute la famille

Venez partager un moment féerique, faire vos achats ou choisir vos cadeaux de Noël dans une ambiance chaleureuse et profiter pleinement des animations proposées au cœur du centre-ville du Port.

Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous.