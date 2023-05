La ministre déléguée, Dominique Faure, en visite au Sdis du Port

La ministre déléguée chargée des Collectivités Territoriales et de la Ruralité s'est rendue à la caserne de pompiers du Port samedi 29 avril 2023. Accueillie par le maire du Port, Olivier Hoarau en présence du préfet, du président du Département et du directeur du SDIS 974, la ministre a rencontré les équipes des différentes unités spécialisées dont l’unité risque chimique et la Nautique, experte en sauvetages aquatiques. (Photo : ville du Port)

Le maire du Port a salué le travail remarquable des pompiers et a rappelé que : "la ville du Port est actrice de la sécurité sur son territoire qui a des spécificités liées aux activités industrielles et au port".

"Les risques sont très nombreux à La Réunion. Il faut beaucoup d'engagement et de compétences pour arriver à secourir nos concitoyens. Le Conseil Départemental a fait de gros efforts en terme d'investissement technique et de personnel. et je repars de cette visite avec beaucoup de confiance", a déclaré la ministre déléguée. Regardez.