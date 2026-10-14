La nouvelle édition du Prix Littéraire Alain Lorraine met Danyel Waro à l'honneur

La nouvelle édition du Prix Littéraire Alain Lorraine a été officiellement présentée par la Région ce mercredi 14 octobre 2026. Ce concours d'écriture réservé aux lycéens de La Réunion met à l'honneur Danyel Waro et la thématique de l'amour. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lancé en 2025, le Prix Alain Lorraine, du nom d'un grand poète réunionnais, semble déjà installé dans le paysage culturel réunionnais. Pour sa deuxième édition, il demande aux élèves des lycées de s'inspirer de la vie, de l'œuvre et des paroles de Danyel Waro, légende du maloya.

L'autre source d'inspiration proposée aux adolescents les ramène au thème de l'amour sous toutes ses formes. Libre aux auteurs de mêler ces deux influences pour nourrir leur muse personnelle pour créer des fonker ou des poésies.

Petite nouveauté cette année, les poèmes des lauréats seront " chantés sur un air de maloya, accompagnés par une formation professionnelle" selon le communiqué de presse de la Région.

- Propager la puissance créatrice des mots -

Huguette Bello, présidente de la Région, tient à rappeler l'importance de ce prix en évoquant la mémoire d'Alain Lorraine. "Son œuvre témoigne d’un profond attachement à notre territoire, à sa mémoire, à ses blessures comme à ses espérances" affirme-t-elle.

Elle insiste aussi sur la puissance de la littérature pour faire exister le vivre-ensemble à La Réunion, en soulignant que c'est "une force qui éclaire les consciences, nourrit le dialogue entre les générations et contribue à la construction d’un destin collectif".

Charge désormais aux futurs candidats de faire vivre et de propager cette puissance créatrice et fondatrice des mots en concourant au Prix Littéraire Alain Lorraine.

Chaque candidat pourra proposer de trois à cinq textes littéraires et il sera libre d'écrire en créole et en français. Le concours est désormais lancé et s'achèvera à la fin du mois de mars 2027.

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