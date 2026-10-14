Mafate : les sentiers rouvrent au pas de course... mais seulement quand le Grand Raid approche

Cinq jours. C'est le temps qu'il aura fallu à l'Office national de Forêts (ONF) pour sécuriser et rouvrir le sentier Roche Plate - La Brèche, après l'éboulis du 8 octobre 2026. Une efficacité bienvenue à deux jours du Grand Raid, mais qui laisse un goût amer à certains habitants de Mafate. Car lorsque les sentiers ferment en dehors des grands événements, les Mafatais doivent parfois patienter plusieurs semaines. Alors, faut-il attendre que des milliers de coureurs débarquent pour que les choses avancent aussi vite ? (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Ce mardi 13 octobre, l'ONF a annoncé la réouverture du sentier Roche Plate - La Brèche, dans le cirque de Mafate. Après l'évacuation de 20 mètres cubes de roches et des travaux de sécurisation, la Diagonale des Fous et le Trail de Bourbon vont pouvoir emprunter leur itinéraire habituel.

Ouf ! Le Grand Raid est sauvé... Une bonne nouvelle pour les organisateurs. Et pour les habitants de Roche Plate ? Eux aussi, évidemment, pourront de nouveau circuler. Mais difficile de ne pas relever l'ironie de la situation : ce qui peut prendre des semaines en temps normal n'aura nécessité que quelques jours à l'approche de la course.

Simple coïncidence de calendrier ou effet Grand Raid ? La question mérite d'être posée.

- "Nous, on habite ici de janvier à décembre" -

À Roche Plate, personne ne boude la réouverture. Mais personne ne semble particulièrement surpris non plus. Les témoignages d'habitants se rejoignent : "On savait de toute façon que pour le Grand Raid ça allait bouger très rapidement. Quand c'est pour les habitants par contre, il faut attendre une semaine, voire un mois".

Pour les habitants de l'îlet, cette ouverture est essentielle. Le sentier est l'un des principaux accès à l'îlet. Mais la rapidité de l'intervention contraste avec les délais qu'ils ont déjà connus lors de précédents éboulements. "C'est notre accès principal, donc c'est une bonne nouvelle mais on voit bien que la réactivité est différente", assure un Mafatais. Avant de rappeler une évidence qui semble parfois se perdre entre deux ravitaillements :"Nous, on habite ici de janvier à décembre".

Car à Mafate, un sentier fermé n'est pas un simple désagrément pour les randonneurs. C'est parfois plusieurs heures de marche supplémentaires pour sortir du cirque, se ravitailler ou rejoindre son travail.

Et lorsque les fermetures se prolongent, certains habitants disent n'avoir d'autre choix que de se débrouiller, quitte à prendre des risques et braver les interdits.

Lire aussi - Eboulis sur la Canalisation des orangers : les Mafatais encore plus isolés

- Quand le Grand Raid arrive, les travaux passent à la vitesse supérieure -

Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer que l'ONF n'intervient rapidement que pour le Grand Raid. Il est vrai que chaque éboulis présente ses contraintes techniques et les délais de sécurisation ne peuvent pas toujours être comparés.

Reste que le timing interpelle. En quelques jours, des équipes ont été rapidement mobilisées, 20 mètres cubes de roches ont été évacués et les équipements remis en état. Le tout, juste à temps pour accueillir les participants de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon.

À croire que le calendrier du Grand Raid possède un pouvoir d'accélération que les habitants n'ont pas.

Résigné, un habitant de Roche Plate souffle : "On se rend compte qu'on n'est pas prioritaires face à ce genre de grand événement sportif. Les moyens sont plus rapides et c'est très dommage".

L'ONF, sollicité par Imaz Press Réunion sur les moyens mobilisés et les critères déterminant l'urgence des interventions, n'a pas encore répondu à nos questions.

Lire aussi - Grand Raid : malgré la réouverture de l'hélisurface du Maïdo, des habitants de Roche Plate maintiennent la menace d'un blocage

- Mafate n'est pas qu'un terrain de course -

"Des fois, on attend plus d'un mois avant que l'ONF n'intervienne", déplore un Mafatais, qui appelle également les collectivités à davantage de communication. "On est livrés à nous-mêmes... alors on se débrouille".

Et c'est là que le bât blesse. À force de célébrer Mafate comme le décor majestueux de l'une des courses les plus difficiles au monde, on finirait presque par oublier que des gens y vivent. Des habitants qui n'ont ni ligne d'arrivée, ni médaille, ni assistance à chaque ravitaillement. Seulement des kilomètres à parcourir pour rejoindre le reste de l'île.

Bien sûr, le Grand Raid est une formidable vitrine pour l'île. Bien sûr, la réouverture rapide du sentier est une excellente nouvelle. Et bien sûr, tous les éboulis ne peuvent pas être traités avec la même rapidité. Mais à Mafate, l'urgence ne devrait pas se mesurer au nombre de dossards attendus sur un sentier. Ce qui constitue un défi sportif pour les uns est une nécessité quotidienne pour les autres.

Alors, après avoir réussi cette course contre la montre à quelques jours du Grand Raid, une question demeure : faudra-t-il encore attendre le prochain départ de la Diagonale des Fous pour voir les sentiers de Mafate bénéficier d'une telle réactivité ?

vg / www.imazpress.com / [email protected]