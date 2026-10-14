À retenir ce soir : Bertrand de Boisvilliers en prison, Grand Raid, épidémie de grippe, Corinne Narassiguin et flotte fantôme

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 14 octobre 2026 : - Trafic de drogue entre La Réunion et Maurice : Bertrand de Boisvilliers condamné en appel à 7 ans de prison - [Photos-Vidéos] Grand Raid : les élites de la course déjà prêtes pour prendre le départ - Grippe à La Réunion : l'épidémie progresse, 75 % des passages aux urgences concernent les moins de 15 ans - Seine Saint-Denis : Corinne Narassiguin, sénatrice originaire de La Réunion, au milieu d'une fusillade dans un véhicule de la Bac - Intercepté au large de La Réunion, le pétrolier de la flotte fantôme russe arrive en baie La Possession

Ce mercredi 14 octobre 2026, la Cour d'appel de Saint-Denis a condamné Bertrand de Boisvilliers, ancien directeur de cabinet du maire de Sainte-Suzanne, à 7 ans de prison pour trafic de drogue entre La Réunion et Maurice. Sa peine est plus lourde que celle prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 12 juin dernier. Le mis en cause avait alors été condamné à 4 ans d'emprisonnement. Le parquet avait fait appel de cette décision.

Depuis 7h30, ce mercredi 14 octobre 2026, la foule des grands jours est rassemblée à Ravine Blanche (Saint-Pierre). 7.226 traileurs et de traileuses récupérent leurs dossards pour les courses du Grand Raid : la Diagonale des fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, la Métis Trail et le Relais Zembrocal. Elles et ils ont jusqu'à 18h30 pour récupérer leur précieux sésame. Sans ça... pas de départ. L'organisation annonce que cette édition se présente bien avec une bonne météo au rendez-vous. Le doyen de la course, Goerges Zibel, 78 ans a récupéré son dossard, tout comme Fabrice Payet l'un des Réunionnais favoris sur la Diagonale des Fous. Blandine L'Hirondelle, gagnante du Grand Raid 2025 prendra le départ de la Mascareignes.

L'épidémie de grippe se poursuit pour la cinquième semaine consécutive à La Réunion. Les indicateurs de surveillance témoignent d'une circulation toujours active du virus. 75 % des passages aux urgences concernent des enfants et adolescents de moins de 15 ans. Afin de limiter la propagation, l'Agence régionale de santé (ARS) appelle à renforcer les mesures de prévention et rappelle l'importance de la vaccination.

Dans la nuit de ce mardi 13 au mercredi 14 octobre 2026, la sénatrice socialiste de Seine Saint-Denis, Corinne Narassiguin, d'origine réunionnaise, s'est retrouvée au milieu d'une fusillade alors qu'elle était en observation dans un véhicule de la Brigade atni-criminalité (BAC) de Sevran, révèle Le Parisien. Selon le média, l'élue est indemne, tout comme les policiers.

Intercepté au large de La Réunion ce lundi 12 octobre 2026 et escorté par la Marine nationale, le pétrolier la flotte fantôme russe va arriver en baie de La Possession dans les prochaines heures. En prévision de cette arrivée, le préfet de La Réunion a pris, ce mercredi, deux arrêtés interdisant toute activités maritimes dans la zone autour du navire.