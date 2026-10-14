Forte tension hospitalière : "Avant de vous rendre aux urgences, appelez le 15" insiste la direction du CHU

Dans un contexte d’épidémie de grippe, les urgences du CHU de La Réunion connaissent une hausse importante de leur activité sur les sites Nord et Sud. "Cette situation, associée à des difficultés d’hospitalisation, entraîne une saturation des services. Le CHU appelle la population à contacter systématiquement le SAMU – Centre 15 avant de se rendre aux urgences" indique la direction du CHU dans un communiqué publié ce mercredi 14 octobre 2026.(Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La tension hospitalière reste particulièrement forte en octobre 2026. Les deux services d’urgences du CHU enregistrent une fréquentation nettement supérieure à leur activité habituelle.

Il y a 48 heures, 218 passages ont été enregistrés aux urgences du site Sud, contre 170 à 180 habituellement. De nombreux patients étaient en attente dans les couloirs. Sur le site Nord, l’activité atteignait 175 passages, contre environ 110 en temps normal.

À cette activité soutenue s’ajoutaient des difficultés importantes pour hospitaliser les patients qui le nécessitaient. Il y a 48 heures, à la mi-journée, 16 lits manquaient sur le site Nord et 2 sur le site Sud pour répondre aux besoins.

Le ralentissement des sorties accentuait ces difficultés. Il y a 48 heures, 40 sorties avaient été enregistrées sur le site Sud, contre 60 habituellement. Sur le site Nord, elles s’élevaient à 20, contre 40 en temps normal.

Cette situation limite les possibilités de transfert des patients des urgences vers les services d’hospitalisation. Elle contribue à l’allongement des délais de prise en charge et à l’encombrement des services, alors même que les équipes doivent continuer à accueillir les patients nécessitant des soins urgents.

À lire aussi : Grippe à La Réunion : l'épidémie progresse, 75% des passages aux urgences concernent les moins de 15 ans

- "Avant de vous rendre aux urgences, appelez le 15" insiste le CHU -

Face à cette situation, le CHU de La Réunion rappelle qu’il est indispensable de contacter le SAMU – Centre 15 avant tout déplacement aux urgences.

Au Centre 15, les appels sont traités selon le degré d’urgence de chaque situation. Les personnes présentant les signes les plus graves sont prises en charge en priorité. Selon le motif de l’appel et le nombre de situations urgentes à traiter, un délai d’attente peut donc être nécessaire avant de pouvoir échanger avec un médecin. Ce délai ne signifie pas que l’appel ne sera pas pris en charge. Il est

important de rester en ligne et de ne pas raccrocher pour se rendre directement aux urgences.

Lorsque l’état de santé le permet, la population est également invitée à privilégier en première intention le médecin traitant ou les autres possibilités de soins disponibles sur le territoire.

Ces réflexes permettent de réserver les moyens hospitaliers aux patients qui en ont le plus besoin et de préserver les capacités de prise en charge des urgences vitales.

Le CHU de La Réunion remercie la population pour sa compréhension et sa coopération, ainsi que l’ensemble des professionnels mobilisés dans ce contexte de forte tension hospitalière.

www.imazpress.com/[email protected]