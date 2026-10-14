Grippe à La Réunion : l'épidémie progresse, 75% des passages aux urgences concernent les moins de 15 ans

(Actualisé) L'épidémie de grippe se poursuit pour la cinquième semaine consécutive à La Réunion. Les indicateurs de surveillance témoignent d'une circulation toujours active du virus. 75 % des passages aux urgences concernent des enfants et adolescents de moins de 15 ans. Afin de limiter la propagation, l'Agence régionale de santé (ARS) appelle à renforcer les mesures de prévention et rappelle l'importance de la vaccination (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les données de surveillance de Santé publique France (SPF) en semaine 41 montrent que le pic épidémique n'a pas encore été atteint :

• 199 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été enregistrés (contre 191 la semaine précédente) ; il s'agit du niveau le plus élevé observé depuis le début de l'épidémie

• 75 % des passages aux urgences concernent des enfants et adolescents de moins de 15 ans

• Les hôpitaux réunionnais font face à une activité soutenue avec des pics dépassant 120 passages quotidiens aux urgences dans le nord et 200 passages quotidiens au CHU Sud.

• Les infections respiratoires aiguës représentent 12,7 % de l’activité en médecine de ville, en forte hausse après une baisse observée la semaine précédente (9,3 %).

Si les hospitalisations après passage aux urgences sont en diminution (13 en semaine 41 contre 30 en semaine 40), la dynamique épidémique reste particulièrement active et nécessite une vigilance renforcée.

- Des formes graves observées chez les moins de 65 ans -

Des formes graves également observées chez des personnes de moins de 65 ans

Au cours des derniers jours :

• Sept cas graves de grippe ont été recensés depuis le début de l’épidémie dont 6 cas en seulement une semaine.

• Parmi ces 7 cas graves, 6 avaient moins de 65 ans et présentaient un ou plusieurs facteurs de risque.

• 6 cas graves n’étaient pas vaccinés malgré la présence d’au moins un facteur de risque.

Ces situations rappellent que la grippe peut entraîner des complications sévères, y compris chez les adultes plus jeunes, particulièrement lorsqu'ils présentent une pathologie chronique ou un facteur de vulnérabilité.

- La vaccination, le moyen le plus efficace pour prévenir les formes graves -

L'ARS La Réunion rappelle que la vaccination est particulièrement recommandée pour :

• les personnes âgées de 65 ans et plus ;

• les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires ou rénales, ou d’obésité sévère avec un indice de masse corporel supérieur à 40) ;

• les personnes immunodéprimées et leur entourage ;

• les femmes enceintes ;

• les parents de nourrissons de moins de 6 mois et les proches

• les résidents d’EHPAD et d’établissements médico-sociaux.

• les professionnels et intervenants des secteurs sanitaire et médico-social.

La vaccination permet de réduire le risque d'hospitalisation, de complications et de décès liés à la grippe.

- Des gestes simples pour limiter les risques de transmission -

En cas de forte fièvre, toux, courbatures, maux de tête ou fatigue importante :

- consultez un professionnel de santé en cas de signes de gravité ou si vous présentez un facteur de risque

- portez un masque et limitez les contacts avec votre entourage, notamment avec les personnes fragiles.

Pour limiter la transmission du virus, adoptez les gestes barrières :

- lavez-vous régulièrement les mains,

- toussez ou éternuez dans votre coude,

- utilisez des mouchoirs à usage unique

- aérez régulièrement les espaces clos.

Se protéger contre la grippe, c'est aussi protéger les personnes les plus fragiles de notre entourage.

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