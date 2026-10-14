Sainte-Marie : des opposants à Céline Sitouze protestent contre la fermeture du parc de Bois Madame

Le parc de Bois Madame va être fermée au public de 21 heures à 6 heures du matin à compter de début novembre 2026 pour cause de nuisances nocturnes. Cette décision prise par la maire Céline Sitouze, soulève déjà des contestations chez ses opposants au conseil municipal. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La fermeture nocturne du parc de Bois Madame crée des remous. Céline Sitouze, maire de Sainte-Marie, a annoncé le mardi 13 octobre que ce parc proche du port Maperine sera fermé de 21 heures à 6 heures à partir de début novembre.

Une décision qui suscite la colère et les interrogations de ses opposants. Notamment, de Billy Panechou, élu au Conseil municipal qui indique, dans un communiqué de presse, qu'il " déplore profondément" cet arbitrage.

Selon ce dernier, le fait de clôturer le parc ne résoudra rien. L'opposant propose des solutions alternatives comme "renforcer les patrouilles de la police municipale aux heures sensibles" et "mieux coordonner les interventions avec la gendarmerie" pour "sanctionner ceux qui troublent la tranquillité des autres".

S'il soulève la possibilité d'un dispositif de surveillance mieux adapté, Billy Panechou s'interroge sur le fait qu'une partie du Conseil municipal aurait pu être mis "devant le fait accompli, à devoir défendre des choix auxquels ils n'ont pas été véritablement associés ".

- Des nuisances et des incivilités nocturnes à Bois Madame -

Pour Céline Sitouze, cette décision s'impose pourtant du fait des nuisances et des incivilités qui se sont produites sur le site de Bois Madame depuis plus d'un an. En 14 mois, la maire détaille qu'il y a eu "81 interventions des forces de sécurité sur le site, 29 interventions pour tapages et nuisances sonores, 12 pour bagarres, 11 pour signalements de personnes suspectes, 9 pour incivilités, 8 pour ivresse publique, 6 pour rodéos motorisés, 3 pour signalements d'agressions sexuelles et 2 pour feux de poubelles".

En revanche, la première édile précise qu'elle ne tient pas à restreindre l'usage de la musique et des "sonos portatives" à Bois Madame. Mais "les familles doivent comprendre que la musique doit jouer à un niveau acceptable".

Pas de quoi convaincre Billy Panechou, qui insiste sur la nécessité de mener un dialogue avant de fermer Bois Madame, à l'image de ce qui existe déjà au Parc de la Trinité à Saint-Denis. Selon lui, il faut donc "engager une véritable concertation avec les riverains et les usagers afin de trouver des solutions équilibrées". Car selon lui, "gérer une commune, ce n'est pas sortir les cadenas à chaque difficulté".

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