Levée du couvre-feu à Maurice : des incidents mineurs signalés dans la nuit, douze personnes interpellées

Ce jeudi 15 octobre 2026, le couvre-feu a été levé sur l'ensemble des zones concernées à l'île Maurice à 5 heures du matin. Les Mauriciens étaient confinés à leur domicile depuis 20 h 30 la veille, ce matin, la police annonce que toutes les routes sont praticables et que l'activité économique de l'île peut donc reprendre. Pénurie d'eau, violence, hausse du coût de la vie : Maurice est secouée depuis plusieurs semaines par un mouvement de mécontentement de la population. Selon la police locale, un groupe qui se fait appeler "the burning paradise", soit le "paradis en feu" en français, équipe des jeunes de cocktails Molotov pour accentuer les violences, le tout grâce à une organisation via des messages qui circuleraient sur WhatsApp

Toutes les routes de l’île sont praticables, et "libres de toute obstruction" annonce la police Mauricienne dans un communiqué ce jeudi 15 octobre 2026 : "Toutes les activités professionnelles et autres pourront reprendre normalement à la fin du couvre-feu".

Les violences urbaines ont culminé avec la grave blessure d'Elodie Thomas, une jeune mère de famille de 27 ans le vendredi 9 octobre dernier. L'état de la jeune femme est désormais stabilisé et elle est désormais consciente.

Dans la nuit de ce mardi 13 au mercredi 14 octobre 2026 - et malgré un premier couvre-feu instauré - plusieurs localités de l'île Maurice ont été le théâtre de tensions. Routes obstruées, incendie, jets de projectiles... Selon les médias locaux cette nouvelle nuit sous couvre-feu a été relativement calme, la police signale uniquement des incidents mineurs et l'interpellations de 12 personnes. Écoutez.

- Pas de cours en présentiel dans les établissements d’enseignement supérieur -

En raison de ces tensions, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la science et de la recherche annonce qu’aucun cours ne sera dispensé en présentiel ce vendredi 16 octobre dans les centres de Polytechnics Mauritius et les établissements d’enseignement supérieur publics et privés.

Les cours devront toutefois être assurés en ligne.

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