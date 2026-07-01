La Possession : les inscriptions pour le mercredi jeunesse et le périscolaire bientôt ouvertes

C'est bientôt les vacances pour les marmay. Les inscriptions pour le mercredi jeunesse et le périscolaire débuteront le lundi 6 juillet 2026 à partir de 8h à la Possession. Il est possible de s'inscrire en ligne via le Portail famille. Ce portail étant nouvellement mis en service, la Ville vous remerce par avance pour votre compréhension et votre indulgence en cas de dysfonctionnement ou de difficulté lors de vos démarches. (Photo d'illustration : Richard Bouhet : www.imazpress.com)
Les pièces à fournir (sauf si l'enfant a été inscrit sur l'année 2025-2026) :
- Page vaccination du carnet de santé,
- Carte vitale,
- Mutuelle,
- Notification CAF,
- Pièce d'identité du responsable légal.
- Inscriptions en ligne sur le Portail Famille à partir du 6 juillet : https://famille.lapossession.re/
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la Caisse des écoles au 0262 22 02 50, du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 (sans interruption) et le vendredi de 8h00 à 12h30.