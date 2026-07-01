La Possession vous donne rendez-vous pour les folies culturelles du mois de juillet

En juillet, la culture est à l'honneur avec une nouvelle édition des folies culturelles à La Possession, du 1er au 30 juillet 2026, à l'Espace culturel Héva. Au programme : des animations autour du livre, des ateliers créatifs, projection de film, découverte de la playlist "Voyage dans l'art" du musée numérique et plein d'autres activités. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations vous pouvez conacter le 0262 22 40 00.

Au programme de cette nouvelle édition :