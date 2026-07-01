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La Possession vous donne rendez-vous pour les folies culturelles du mois de juillet

  • Publié le 1 juillet 2026 à 11:21
  • Actualisé le 1 juillet 2026 à 11:48
mairie de la Possession

En juillet, la culture est à l'honneur avec une nouvelle édition des folies culturelles à La Possession, du 1er au 30 juillet 2026, à l'Espace culturel Héva. Au programme : des animations autour du livre, des ateliers créatifs, projection de film, découverte de la playlist "Voyage dans l'art" du musée numérique et plein d'autres activités. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations vous pouvez conacter le 0262 22 40 00.

Au programme de cette nouvelle édition : 

La Possession, Folies culturelles, Zoom

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