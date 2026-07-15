La Possession : les inscriptions à la restauration scolaire sont ouvertes

Le Guichet Parents de la ville de La Possession, rappelle aux familles que les inscriptions à la restauration scolaire pour l'année 2026/2027 sont actuellement ouvertes. Les démarches sont à effectuer directement sur le Portail Famille. Vous avez jusqu'au 5 août 2026 pour finaliser votre inscription. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour toute question, contactez le Guichet Parents au 0262 71 11 09 ou via [email protected].

Les démarches sont à effectuer directement sur le Portail Famille.

