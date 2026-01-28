La Possession : l’alimentation en eau interrompue sur trois secteurs ce jeudi

En raison de travaux sur le réseau d'eau de La Possession, l’alimentation en eau sera interrompue à partir de 08h30 le 29 janvier 2026 annonce le Territoire de l'ouest sur ses réseaux. Nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont :

- Rue Éliard Laude

- Rue Semerle Sainte-Croix

- Rue Anatole France

Des perturbations dans la distribution de l'eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes.

La remise en eau est prévue à partir de 16 heures le 29 janvier, sauf incident.