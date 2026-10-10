La Possession : la semaine créole s'invite dans les quartiers

La ville de La Possession donne rendez-vous aux habitant.e.s lors de "Kartié Libre", une événement organisé à l'occasion de la semaine créole qui se déroule du 12 au 23 octobre 2026, dans les maisons de quartier de la commune. Au programme : activités manuelles et culturelles, ateliers de sensibilisation et d’expression, ateliers de pratique sportive, journées de sortie pédagogique et de tradition et journée d’animation sportive et de tradition. Nous partageons la publication de la ville de La Possession, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)