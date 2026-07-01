La Possession : le village de l'orientation de l’insertion et de l’emploi ouvrira ses portes ce jeudi

Organisé en partenariat avec les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion, le village de l'orientation réunira dans un même lieu tous les interlocuteurs incontournables dans un parcours de recherche d'emploi. Objectif : accompagner les demandeurs d’emploi, les jeunes en recherche d’orientation, les personnes en reconversion professionnelle ainsi que les publics en insertion dans la construction de leur avenir professionnel. Rendez-vous le jeudi 2 juillet 2026, à partir de 9 heures, à La Kanopée au 84 rue Leconte de Lisle à La Possession. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce jeudi 2 juillet 2026, les demandeurs d'emploi qui feront le déplacement vont pouvoir : échanger en direct avec les recruteurs et les organismes d'accompagnement, identifier des opportunités de stage ou de qualification mais aussi découvrir des métiers porteurs et des secteurs qui recrutent : RSMA, Marine nationale, Gendarmerie, Police nationale.

Sandra Gay, élue à l’insertion à la ville de la Possession, explique : "Ce village va pouvoir, en une matinée, réunir plusieurs acteurs économiques, plusieurs structures et surtout France Travail, les boîtes d'intérim et pour ma part, il s'agit aussi d'apporter une visibilité à tous les acteurs sur le territoire".

L'élue ajoute : "Cette action permettra aux personnes de connaître les dispositifs existants sur le territoire et dont elles n'ont pas connaissances, on va dire c'est un premier lieu et de ce fait pouvoir aussi recenser le nombre d'habitants qui sont à la recherche d'emploi".

Pensé comme un véritable espace d’échanges et de rencontres, ce village permettra à chacun de trouver les informations et les contacts nécessaires pour concrétiser son projet professionnel.

Au programme :

Information et accompagnement à l’orientation

Présentation des dispositifs d’insertion et de formation

Rencontres avec des recruteurs et des professionnels

Découverte des métiers de l’uniforme : RSMA, Marine nationale, Gendarmerie, Police nationale

Présence des centres de formation pour découvrir les métiers d’avenir et les parcours de qualification

Des opportunités de recrutement

Rendez-vous ce jeudi 2 juillet 2026 de 9h à 12h30, au 84 rue Leconte de Lisle, La Possession

Le bon plan : le stationnement est gratuit au parking Sodiparc.

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