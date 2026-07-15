Kartié libre pendant les vacances à La Possession

Du 16 juillet au 7 août 2026, dans les différents quartiers, la Possession propose aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans des journées d'activités éducatives, culturelles et sportives, autour du thème « Vivre notre Coupe du monde de football ». Le temps fort du vendredi 24 juillet se déroulera autour d'un tournoi de football mixte au stade Ariste Bolon à la Rivière des Galets. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Au programme :

- Des activités manuelles

- Des animations culturelles

- Des ateliers d'expression et de sensibilisation

- Des activités sportives

- Une journée de sortie pédagogique

- Un tournoi de football

- Temps fort du 24 juillet : tournoi de football mixte au stade Ariste Bolon (Rivière des Galets), pour les 11-13 ans et les 14-17 ans. Les places sont limitées à 14 équipes.

Pour plus d'informations contactez le 0262 44 56 60. Les inscriptions se font auprès des animateurs et médiateurs de quartier.