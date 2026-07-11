La Possession : soirée des lauréats, out diplômé lé en poche, vien fet'sa

Tu viens d'avoir ton diplôme et tu es Possessionnais ? CAP, BEP, BAC, BTS, BP JEPS, DUT, Licence, Master, DESS, DE et grandes écoles reçus en 1ère ou 2ème session obtenu en 2026 ? Diplôme en poche, place à la fête avec Tipay et Ban Makwalé ce vendredi 17 juillet de 17h00 à 00h00, au domaine Belle Mare, 96 rue Leconte de Lisle (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Inscriptions obligatoires du 7 au jusqu’au 17 juillet à 12h au 0262 71 11 00 puis composez le 4 - Pôle Rayonnement Éducatif (Hôtel de Ville - Rue Waldeck Rochet)

Au programme :

- Dj et artiste,

- Diplôme d'honneur, récompense et cocktail.