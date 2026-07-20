La présidente de Région, Huguette Bello, a participé au lancement du futur bâtiment du Chor

Ce vendredi 17 juillet 2026, la présidente de Région, Huguette Bello, a participé à la pose de la première pierre du futur bâtiment ambulatoire du Chor, à Saint-Paul. " Ce bâtiment durable et bioclimatique s’inscrit pleinement dans les ambitions de la Région, qui investit pour offrir des infrastructures modernes, adaptées aux besoins de notre territoire. Ce projet est aussi un levier pour permettre aux Réunionnaises et aux Réunionnais d’étudier, de se former et de travailler à La Réunion", a déclaré la présidente de Région. (Photo : Le Département)