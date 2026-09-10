La Région Réunion et l’Inserm signent un contrat d’objectifs pour renforcer la recherche en santé

La Région Réunion, représentée par Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, et l’INSERM, représenté par Sylvain Bourgoin, représentant du président directeur général, ont signé, ce mercredi 9 septembre 2026, un Contrat d’objectifs, de moyens et de performance (COMP). Cette nouvelle étape vise à structurer et renforcer durablement la recherche en santé sur notre territoire. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Région Réunion)

Elle intervient quelques mois après la conclusion, en décembre 2025, d’un accord-cadre qui avait posé les bases de ce partenariat stratégique. Ce COMP 2026-2028 doit permettre de renforcer les capacités scientifiques présentes sur le territoire, en favorisant notamment l’attractivité, le développement des équipes de recherche, l’émergence de projets scientifiques ambitieux et la montée en puissance durable de l’Inserm à La Réunion.

La structuration de la recherche doit également répondre aux réalités et aux besoins spécifiques de La Réunion.

Le partenariat entre la Région et l’Inserm vise ainsi à produire des connaissances utiles à la santé des populations réunionnaises, notamment dans des domaines qui constituent des enjeux majeurs pour le territoire, tels que les maladies métaboliques, le diabète et les maladies infectieuses.

Enfin, ce COMP porte une ambition de rayonnement au delà de notre île. La Réunion dispose d’un positionnement géographique et scientifique particulier qui doit lui permettre de devenir un véritable point d’appui pour la recherche en santé dans l’océan Indien.

Le partenariat avec l’Inserm doit contribuer à renforcer la visibilité nationale et internationale des équipes réunionnaises et à développer de nouvelles collaborations scientifiques avec les acteurs de la région océan Indien.

En s’engageant durablement aux côtés de l’INSERM, la Région Réunion poursuit ses ambitions et son engagement en faveur d’une recherche scientifique structurée, attractive et pleinement connectée aux besoins de notre territoire.