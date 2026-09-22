La Région Réunion lance la 9ᵉ édition du dispositif Guétali, vous avez jusqu'au 8 octobre pour participer

Un appel à projets est ouvert afin de soutenir la création artistique dans les arts visuels et le spectacle vivant, et de favoriser une diffusion culturelle de qualité sur l'ensemble du territoire. La date limite de remise des projets est fixée au 8 octobre 2026 à midi. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com

Le dispositif Guétali a pour objectif : d'une part, de démocratiser l'accès à l'offre culturelle par des propositions artistiques de qualité, proposées à titre gratuit, assorties d'actions d'éducation artistique et culturelle (EAC), prioritairement dans des territoires peu dotés en offres artistiques ou en direction des publics éloignés ;

D'autre part, de développer l'économie des arts visuels en promouvant de nombreuses expositions sur la période 2026/2027.

- Organisation de l'appel à projets en six volets -

L'appel à projets est organisé en six volets, correspondant aux différents domaines artistiques et culturels susceptibles d'être soutenus dans le cadre du dispositif Guétali.

Les volets constituent des catégories thématiques permettant d'organiser le dépôt, l'instruction et la sélection des projets. Chaque projet définitivement sélectionné donne lieu à la conclusion d'un marché public individualisé avec son auteur.

Musique

Danse

Théâtre et arts associés

Spectacle pluridisciplinaire

Humour

Arts visuels

Les marchés individualisés seront passés sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l'article R.2122-3 du Code de la commande publique. Il sera fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de Fournitures Courantes et de Services (CCAG/FCS) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 (publié au JORF n°0078 du 1ᵉʳ avril 2021).