La Région Réunion organise les regards croisés de l'emploi et de la formation

Ce mercredi 9 septembre 2026, la Région a organisé les regards croisés de l'emploi et de la formation, au domaine régional du Moca à Saint-Denis. Inscrit dans le cadre du mois de la formation professionnelle, cet événement était destiné aux acteurs du sanitaire et du social, du transport et de la logistique implantés sur le bassin Nord. "L'objectif était d'identifier les besoins en recrutements et les compétences exigées pour le développement de ces secteurs d'activité", écrit la Région dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Pendant tout le mois de la formation professionnelle, d'autres ateliers similaires seront organisés sur chaque bassin de l'île.

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