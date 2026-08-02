La ville de la Possession vous invite pour une balade sportive en vélo

La ville de la Possession vous invite le samedi 8 août 2026, à partir de 8h pour une balade sportive sur les pistes cyclables de La Possession jusqu'à Saint-Paul, direction Boucan Canot. Rendez-vous à 8h, sur le parking du service garage, Ravine à Marquet pour le départ. 12 vélos à assistance électrique ainsi que des casques seront mis à disposition pour assurer la balade. Les enfants sont autorisés à partir de 12 ans, à condition d'être accompagnés d'un adulte. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Inscription obligatoire au 0692 44 60 70 ou par mail.