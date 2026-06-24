La ville de Saint-Denis lance un appel à candidatures pour le Conseil des sages

Du 22 juin au 31 juillet 2026, la ville de Saint-Denis lance un appel à candidature et invite les Dionysiens de plus de 60 ans à apporter un regard éclairé sur les projets municipaux et de proposer des actions concrètes pour le bien vivre ensemble en rejoignant le Conseil des sages. "Le Conseil des sages rassemble les Dionysiens qui connaissent bien leur ville, qui disposent de temps et de volonté de s’impliquer dans l’évolution de son quartier, en faveur de l’intérêt général", écrit la mairie de Saint-Denis. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Le Conseil des Sages est une instance participative de réfléxions et propositions qui travaille en étroite collaboration avec la municipalité.

Comme toute instance consultative : le Conseil des sages n’est pas un organe de décision. Par ses avis et ses études, il éclaire le Conseil municipal sur différents projets concernant la commune.

Le Conseil des sages travaille sur différents thèmes d’intérêt général, choisis par ses membres ou sur proposition de la maire.

- Espaces extérieurs

- Habitat

- Transports et mobilité

- Information et communication

- Lien social et solidarité

- Culture et loisirs

- Participation citoyenne et emploi

- Autonomie, services et soins

Les Sages organisent leur travail principalement en réunions générales et en commissions thématiques.

Afin d’enrichir leurs réflexions, les Sages s’entourent ponctuellement de techniciens municipaux, mais aussi d’autres partenaires (Communauté d’agglomération, bailleurs sociaux, associations, etc). Les sages rencontrent et travaillent régulièrement avec les élus.

- Les 5 bonnes raisons de s’engager au sein du Conseil des sages -

- Vivre une retraite active et solidaire

- Participer pleinement à la vie de la Ville

- Apporter son expérience et sa connaissance au service de la communauté

- S’associer à des projets de la Ville

- S’ouvrir et réfléchir aux préoccupations de l’ensemble des habitants.

Pour candidater c'est ici.