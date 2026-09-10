La ville de Saint-Paul recrute les nouveaux membres du Conseil des jeunes pour la mandature 2026-2028

La ville de Saint-Paul recrute les nouveaux membres du Conseil des jeunes Saint-Paulois (CJSP) pour la mandature 2026-2028. Ouvert aux jeunes entre 11 et 30 ans, souhaitant s'investir pour la Ville. Vous pourrez proposer et construire des projets pour les jeunes du territoire, participer à des actions concrètes dans les quartiers et échanger avec les élus, les services municipaux et d'autres jeunes engagés. Les candidatures seront bientôt ouvertes sur le site de la ville ou directement auprès du service jeunesse. (Photo d'illustration : ville Saint-Paul)

Plus d'informations au 02 62 34 48 79, 06 93 01 79 21, par mail ou en cliquant ici.