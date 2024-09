Du 10 au 21 septembre 2024, la ville du Port annonce que la médiathèque Benoîte Boulard sera fermée. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : ville du Port )

La médiathèque Benoîte Boulard fermera exceptionnellement ses portes afin d’améliorer l'accueil des usagers et de leur proposer une offre de documents plus conséquente et adaptée. Les usagers sont invités à ramener les documents à la réouverture, prévue le mardi 24 septembre.