Le 1er Salon du Trail, du Vélo et du Sport de l’Océan Indien se tiendra au Parc des Expositions de la Nordev à Saint-Clotilde, du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2023. Ouvert aux amateurs et aux sportifs confirmés, des conférences et des ateliers sur diverses thématiques seront au programme de cette première édition du Salon du Trail (Photo: rb/www.imazpress.com)