Plan 1 million d'arbres : 5.000 espèces endémiques et indigènes seront plantés chaque année

Le Département et la société d'aménagement des périmètres hydroagricoles de l'île de La Réunion (SAPHIR) ont signé ce mercredi 10 mai 2023 une convention-cadre pour le déploiement du plan 1 million d'arbre. La SAPHIR mettra ainsi à disposition une centaine de sites sur lesquels des arbres endémiques et indigènes seront plantés à grande échelle. Durant les quatre prochaines années, 5000 espèces par an devraient être plantées. Nous publions le communiqué du conseil départemental ci-dessous.

C’est sur le site de la SAPHIR à Mont repos que Cyrille Melchior, Président du Département, et Serge Hoareau, Président de la SAPHIR, se sont retrouvés pour signer la convention-cadre ayant pour objet le déploiement du Plan 1 million d’arbres pour La Réunion qui vise à lancer une démarche de reconquête écologique sur toute l’île.

Au travers de leurs projets respectifs, le Département et la SAPHIR ambitionnent de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité réunionnaise avec la plantation à grande échelle de plants d’espèces indigènes voire endémiques de l’île ou des Mascareignes.

La SAPHIR mettra ainsi à disposition une centaine de ses sites sur lesquels seront plantées des espèces endémiques et indigènes de l’île.

"C’est une fierté mais c’est un honneur, et surtout une responsabilité pour nous, de continuer à planter des arbres, à protéger cette nature et à donner à nos jeunes enfants la possibilité de vivre sur une île toujours aussi verte et protégée" a souligné le Président du Département ajoutant que "c’est un véritable succès puisqu’en l’espace de 3 ans, plus de 30 partenaires nous ont rejoint, des collectivités ainsi que des institutions, des associations mais aussi des entreprises. Depuis son lancement par le Département, le Plan 1 Million d’arbres voit déjà pousser près de 160 000 espèces indigènes et endémiques sur tout le territoire".

La Vice-présidente Camille Clain et la Conseillère départementale Brigitte Absyte accompagnées de plusieurs élèves du lycée agricole de Saint-Paul, Forma’Terra, ont prêté main-forte aux Présidents du Département et de la Saphir pour mettre en terre des espèces et ainsi revégétaliser un espace à une altitude de 350 m. Ils ont ainsi créé une micro forêt d’une trentaine d’espèces représentatives du milieu. 850 plants, Bois de Nèfles, Mahot, Bois d’Arnette, …, ont été plantés à Mont repos et 300 autres sur le site de Villèle.

"A chaque fois que nous aurons un site sur lequel il y a une station de refoulement ou de pompage, etc., nous l’embellirons. La SAPHIR s’engage à planter 5000 espèces par an, durant ces quatre prochaines années, avec le soutien du conservatoire botanique de Mascarin, ou encore la SPL Edden, qui vont nous fournir des plants".