Le Département met à l’honneur les seniors pour la Journée des personnes âgées

  • Publié le 10 décembre 2025 à 10:52
salon des séniors département

Le Département de la Réunion annonce que la 8ème édition du Salon des Seniors Réunion se tiendra à la Nordev les 12, 13 et 14 décembre 2025 de 9h à 17h il s'agira d'un événement gratuit et convivial pour les seniors. Au programme : rencontres avec des professionnels (santé, retraite, logements adaptés), marché de noël, animations festives, concerts de Dominique Barret, Clara et zouk machine. Le 14 décembre 2025, à l’occasion de la Journée Départementale des Personnes Âgées (JDPA), les seniors pourront profiter du bal traditionnel animé par Fabrice Tandrayen et des concerts. Nous publions un post du Département de La Réunion (Photo : sly/www.imazpress.com)

