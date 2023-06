Saint-Denis: les mamans à l'honneur au Jardin de l'État

Ce samedi 3 juin, le Marché Péi fête les mamans au Jardin de l’État à Saint-Denis. L'occasion de faire le plein d’idées cadeaux pour cette fête des mères et de soutenir les agriculteurs et producteurs de la Réunion.

Profitez des produits de qualité des agriculteurs et producteurs locaux : compositions florales, coffrets cadeaux, palmistes, foie gras, riz péi, lentilles de Cilaos, produits 100% La Réunion, miel et confitures médaillés au Concours Général Agricole, parfums et huiles essentielles…

Le Marché péi c'est ce samedi 3 juin au Jardin de l’État de 7h à 13h.