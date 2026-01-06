Le dispositif régional de continuité territoriale reconduit en 2026

Le dispositif régional de continuité territoriale est reconduit en 2026 et s’inscrit de nouveau dans le cadre du partenariat instauré avec Ladom afin d’offrir aux familles Réunionnaises les plus modestes un dispositif d’ensemble plus équitable et plus harmonieux. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion (Photo : sly/www.imazpress.com)

D’autre part, sur le plan organisationnel, le nouvel outil dématérialisé sera amélioré et permettra aux usagers d’effectuer toutes leurs démarches en ligne, à l’exception des demandes de remboursement relevant uniquement de la Continuité Funéraire qui continueront à être instruites sous "format papier", dans les différentes antennes de la Région.

- Le nouveau périmètre des mesures "Grand Public" -

Le périmètre des mesures "Grand Public" pour 2026 se décompose comme suit :



Lien vers le portail de démarches en ligne de la Région Réunion

Les formulaires suivants sont mis à votre disposition :

- un formulaire « La Continuité (CT) » permettant de demander un bon de continuité territoriale pour un voyage Réunion -> Métropole en Aller / Retour

vous serez guidé lors de la saisie afin d’obtenir l’aide qui correspondra à votre situation : grand public, mesure spécifique et voyage dérogatoire.

- un formulaire « Ressourcement Etudiant » pour le dispositif d'aide aux étudiants souhaitant se ressourcer ou réaliser un stage à La Réunion, que vous soyez étudiant réunionnais en Métropole, en Europe ou à l’étranger pour un voyage vers la Réunion.

- un formulaire de « Continuité Funéraire », pour le dispositif d'aide d'urgence obsèques sous la forme d'une demande de bon.

- La procédure mise en place pour l’envoi et le traitement des Fiches Spécifiques est la suivante : -

- Premièrement, la fiche spécifique doit être téléchargée afin de procéder à la déclaration préalable du projet de voyage que le responsable de l’opération devra transmettre au Service CT à l’adresse mail suivante : [email protected]



- Deuxièmement, le service CT, après instruction, attribuera un numéro d’agrément à la fiche validée qui sera transmis au responsable du projet à l’adresse mail indiquée sur la déclaration.

- Troisièmement, les personnes inscrites sur la fiche dûment validée, munies de ce Numéro d’agrément pourront formuler leur demande individuelle de Bon Spécifique sur le formulaire en ligne en suivant les instructions.

- Pour toute information complémentaire contacter le service CT au : 02 62 67 18 95

- Les autres dispositifs au "Format papier" -

L’aide au remboursement relative au dispositif classique du "deuil" et l’aide "urgence Obsèques" de la Continuité Funéraire doivent être sollicitées à partir d’un dossier au "format papier"

Dossier d'aide au remboursement dispositif "urgence Obsèques" Dossier d'aide au remboursement dispositif classique du "deuil"

Muni de votre dossier complet, vous vous rendez dans l’antenne de la Région Réunion la plus proche de votre domicile afin de déposer votre demande de remboursement.

Pour tous renseignements, contactez le service de la Continuité Territoriale au : 02 62 67 18 95.

Toutes les informations sont à retrouver ici.