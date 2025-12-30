Le ciel de Saint-Pierre va briller de mille feux pour le réveillon du nouvel an

Le mercredi 31 décembre 2025, la capitale du sud enterrera cette année 2025 en beauté par une soirée festive et haute en couleurs. L'ambiance montera crescendo avec un orchestre et finira en apothéose à minuit pile : un spectacle de feu d'artifice de 30 minutes sera offert aux visiteurs pour accueillir cette nouvelle année comme il se doit . En revanche, certaines rues seront fermées d'accès pour faciliter le déplacement des habitants. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

"Dès 21h, l'ambiance débutera dans les jardins, un orchestre sera installé sur la scène du belvédère, en face de la plage. Pour un meilleur déroulé, le boulevard Hubert Delisle sera fermé à la circulation à partir de 16h du Cap Méchant à la rue François Isautier.

Il ne sera pas possible de s'installer sur le boulevard, celui-ci doit rester un espace de déambulation.

Le quai Nord sera également fermé dès le matin en cette journée de la Saint-Sylvestre afin de sécuriser le site et faciliter le travail des artificiers.

Le matériel utilisé par les professionnels, est en carton biodégradable et sera collecté le lendemain matin près du pas de tir.

Les équipes municipales assistées par les bénévoles de l’association ANSP Association Nautique de Saint-Pierre Réunion Voile & Plongée seront à pied d’œuvre pour nettoyer le lagon et la plage.

Merci de leur faciliter la tâche en emportant vos déchets pour préserver notre front de mer"

www.imazpress.com / [email protected]