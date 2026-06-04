Le Port : entrez dans les classes passerelle pour vous familiariser avec l’école pour les tout-petits

Dans le cadre de la campagne d'inscription au dispositif classe passerelle, une matinée portes ouvertes a eu lieu ce mardi 2 juin à l'école maternelle Imelda Grondin, à la Rivière des Galets. Les familles ont pu découvrir en présence de Mémouna Patel, adjointe au maire déléguée à la vie scolaire, le fonctionnement de cette classe destinée aux enfants de 2 à 3 ans. L’occasion aussi d'échanger avec l'équipe éducative (enseignant, éducateur jeunes enfants et Asem) afin de préparer sereinement l'entrée à l'école de leurs enfants. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

La classe passerelle portée par la ville du Port avec la cité éducative, la caisse d'allocations familiales et l'éducation nationale accueille les enfants en présence des parents. En proposant des activités de motricité, la lecture ou encore des ateliers pour les parents, elle favorise une transition progressive et sécurisante de la maison vers l’école et accompagne en douceur la séparation avec les parents.

Cynthia Louise, maman d'une enfant de la classe passerelle 2025/2026 :

« Au départ, j’avais beaucoup d’appréhension, mais tout s’est très bien déroulé. Ma fille est ravie d’aller à l’école : elle s’est fait des amis et participe pleinement aux activités. La séparation s’est opérée en douceur grâce à l’accompagnement progressif mis en place par l’équipe. Les ateliers parents constituent également un véritable atout : ils offrent un espace d’échange, d’entraide et permettent de s’accorder un moment pour soi. »

Des matinées portes ouvertes sont prévues : vendredi 5 juin à Françoise Dolto, jeudi 11 juin à Appolina Delpha et vendredi 12 juin à l’école André Hoarau.

Les inscriptions sont en cours. Pour plus d'informations c'est au 0262 42 87 47.