Le Port : Régate des Gayars : le défi de naviguer dans des bateaux en carton recyclé

Le vendredi 29 mai 2026, c’était l’heure de vérité pour des collégiens et des lycéens portois, à la base nautique des Mascareignes. Durant plusieurs mois, les élèves ont travaillé sur la conception et la fabrication de leurs embarcations entièrement réalisées en carton recyclé. Ils se sont ensuite affrontés lors d’une course originale : la régate de bateaux en carton. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

À la base nautique des Mascareignes, des collégiens et lycéens se sont affrontés lors d’une course originale : la célèbre régate de bateaux en carton.

Durant plusieurs mois, les élèves ont travaillé sur la conception et la fabrication de leurs embarcations entièrement réalisées en carton recyclé.

Vendredi 29 mai 2026, c’était l’heure de vérité. Après avoir relevé le défi de concevoir et de construire leurs bateaux, place à la navigation dans une ambiance festive.

L’épreuve s’est déroulée en présence des élus Guy Pernic et Jacques Bénard venus saluer l’implication des jeunes et des équipes pédagogiques engagés dans ce projet, une initiative des étudiants de Bts Ccst « Conseil et Commercialisation de solutions techniques » du lycée Léon de Lépervanche.

La régate des Gayars s’inscrit dans le cadre du dispositif Cordée de la réussite

« Objectif Mer » qui vise à sensibiliser sur les métiers de la mer et à l’environnement, à encourager l’apprentissage de la construction navale.

Félicitations aux lauréats

1er toutes catégories : « 18% Étanche » – Collège Aimé Césaire (Étang-Salé)

Bateau le plus rapide : « Beep Beep » – Collège Oasis du Port- classe Segpa

Plus beau bateau : « Le Vogue Mary » – Collège de Trois-Bassins