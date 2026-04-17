Le Port : installation du conseil d’administration du Centre Communal d'Action Sociale de la ville

Le nouveau conseil d’administration du Centre communal d’Action Sociale (CCAS) a été installé le jeudi 16 avril 2026. Outre le maire, le conseil d’administration est composé au total de 8 membres dont 4 représentants d’associations nommés. La ville du Port vient de voter au Conseil municipal une subvention de 6,65 millions d'euros au CCAS : "une dotation exceptionnelle qui représente près de 200 euros par habitant et qui traduit notre volonté politique d’affirmer la justice sociale au cœur de nos orientations" avait déclaré Olivier Hoarau. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Port. (Photo : ville du Port)