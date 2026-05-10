Le Port : les jeunes sportifs font sensation aux championnats de France de savate Boxe Française

Les samedi 2 et dimanche 3 mai 2026, les sportifs portois ont fait sensation aux championnats de France de savate Boxe Française. Les cadets Loick Françoise en -48kg du Club Multiboxe de la Rivière des Galets et Kylian Anandy chez les -56kg du club JPPDA ramènent l’or des Championnats de France. Dans la catégorie des -60kg, Samuel Grondin du Club Multiboxe de la Rivière des Galets devient vice-champion de France. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : Ligue Réunionnaise Savate Boxe Française et des Disciplines Associées & Dario Gara Séga)

En savate Boxe Française, les cadets Loick Françoise en -48kg du Club Multiboxe de la Rivière des Galets et Kylian Anandy chez les -56kg du club JPPDA ramènent l’or des Championnats de France qui se sont déroulés le week-end du 2-3 mai. Dans la catégorie des -60kg, Samuel Grondin du Club Multiboxe de la Rivière des Galets devient vice-champion de France.

158 jeunes athlètes ont disputé 235 assauts dans 17 catégories lors de cette compétition organisée par la Fédération Française de Savate Boxe Française et Disciplines Associées (FFSBFDA).

Kylian Anandy multiplie les performances cette année. Il détient les titres de champion de France en Full contact, Light contact, Poing Fighting et kickboxing (junior). Il est actuellement en stage du collectif France (présélection) de kickboxing. Avec Loick Françoise, ils seront nos représentants au sein de l’équipe de France de savate Boxe Française aux Championnats d’Europe les 11-14 juin prochain en Slovénie.

- L'or à 10 ANS -

En muay thai, le jeune portois Dario Gara Séga, 10 ans du Kibio Boxing Club s’est imposé lors des championnats de France. Il décroche l’or chez les poussins et s’impose comme un véritable espoir de la discipline. Licencié au Chaudron, il s’entraîne régulièrement au Port.

- Deuxième place en Afrique du sud -

Par ailleurs, sur 54 karatékas engagés dans l’Open international d’Afrique du Sud avec la ligue WUKF Réunion, la délégation réunionnaise a remporté 47 médailles et termine 2ᵉ du classement international. Plusieurs licenciés du Karaté Club Portois se sont illustrés avec des titres et podiums en individuel comme en équipe - Nicolas Paviel, Dimitri Basson, Melrick Latchimy Irissin, Cécilia Dorimont et Angélique Techer. Le club a également décroché deux médailles de bronze- Rioul Noah et Nicolas Timalamacom- en catégorie pupilles.



Photos : Ligue Réunionnaise Savate Boxe Française et des Disciplines Associées & Dario Gara Séga.