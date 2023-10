Le Port lance la 7ème édition du concours "Jardins et balcons fleuris"

Une nouvelle édition du concours "Jardins et balcons fleuris" est organisée au Port. Les plus belles initiatives seront récompensées. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 novembre 2023. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

La Ville du Port organise sa 7ème édition du concours "Jardins et balcons fleuris" afin de récompenser les plus belles initiatives de celles et ceux qui participent quotidiennement à l’embellissement de la commune.

Les inscriptions sont ouvertes dans 3 catégories : jardins, balcons et embellissements participatifs, jusqu’au 27 novembre 2023. Elles peuvent se faire sur le site internet de la Ville, par mail (environnement@ville-port.re) ou par téléphone au 0262 42 15 63.

Cet événement est organisé dans le cadre du Plan de l’Environnement et de la Propreté de la municipalité dont l’objectif est d’offrir un cadre de vie propre, agréable et accueillant sur l’ensemble du territoire.

Pour rappel, Le Port est le berceau des apiculteurs des collectivités et compte de nombreux espaces arborés et végétalisés, soit 45m2 d’espaces verts par habitant.