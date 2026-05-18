Le Port : une matinée de prévention routière

Ce mercredi 13 mai 2026, l’ASSER (Association Entreprendre pour la Sécurité Routière au Travail) a organisé une matinée dédiée à la prévention des risques routiers professionnels au Complexe sportif Lambrakis du Port. "À travers plusieurs ateliers pratiques et stands interactifs, les participants ont pu être sensibilisés aux dangers liés aux distractions au volant, aux angles morts des poids lourds, aux premiers secours ou encore à la vérification des véhicules", explique la Ville. (Photos : ville du Port)