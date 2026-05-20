Le Port démarre un projet de régénération des sols

Ce mardi 19 mai 2026, la pépinière municipale du Port a accueilli un projet de régénération naturelle des sols urbains. Ce projet expérimental mené sur le quartier Ariste Bolon Sidr Haute, vise à restaurer des sols dégradés grâce à l’action combinée de plantes tropicales, de micro-organismes locaux et des ressources naturelles du territoire. "Mené en lien avec des établissements scolaires et des partenaires scientifiques, ce projet expérimental pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la dépollution et la régénération des sols à La Réunion", affirme la Ville. (Photos : ville du Port)